Потолок цен на нефть, на который надеялись страны «Большой семерки», не показал никакой эффективности. Россия продолжает успешно продавать нефть, причем гораздо дороже, чем установленные 60 долларов за баррель, заявил политик
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Потолок цен на нефть, на который надеялись страны «Большой семерки», не показал никакой эффективности. Россия продолжает успешно продавать нефть, причем гораздо дороже, чем установленные 60 долларов за баррель, заявил политик из Франции Франсуа Асселино.

Россия сорвала нефтяной джекпот и за 8 последних месяцев заработала рекордную сумму на реализации «черного золота». Весь июль средняя цена составляла 64,4 доллара за баррель нефти по расчетам Международного энергетического агентства, передает РИА Новости.

Российский Минфин получил практически такие же результаты. По его расчетам, цена на нефть Urals в июле составляла в среднем 64,37 доллара, что на 9 долларов или на 16,4 процента больше, чем в первом летнем месяце.

Асселино объясняет рекордные показатели России снижением добычи нефти Саудовской Аравией.

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