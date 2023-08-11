Тг-канал «Архангел Спецназа» опубликовал в Сети видеозапись уничтожения вражеского пулеметного расчета артиллерийским ударом ВС РФ.

На кадрах видно, что пулеметчик вместе со своим помощником затаились в густом лесу на Сватовско-Кременском направлении. Но российские беспилотники сумели обнаружить их и в этом укрытии.

Операторы мгновенно передали координаты противника артиллеристам и по позициям врага прилетел снаряд.

Также на кадрах запечатлено уничтожение живой силы противника в окопах. Боевиков также вычислил разведывательный дрон, который затем корректировал огонь артиллерии. В результате прилета позиция была уничтожена вместе со всеми ее обитателями.

Авторы публикации отмечают, что боевикам ВСУ не удастся спрятаться от снарядов ВС РФ ни в окопах, ни в густом лесу.