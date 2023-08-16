Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили пикап украинских боевиков, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Он уточнил, что данный эпизод произошел у населенного пункта Новодмитровка на правом берегу в Херсонской области.

«Укропикаперов» сумел вычислить российский разведывательный беспилотник. Оператор сразу же передал данные о местонахождении врага артиллеристов.

Кроме того, беспилотник корректировал огонь гаубиц. Он зафиксировал точное поражение цели. На кадрах появившейся в Сети записи видно, что после попадания пикап окутывает густой дым, а затем раздается еще один взрыв и автомобиль начинает гореть. Известно, что все пять боевиков, которые находились в машине, ликвидированы, спастись никому не удалось.