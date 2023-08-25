Специалисты национального института антропологии и истории (INAH) Мексики раскрыли результаты исследования находок, обнаруженных  несколько месяцев назад в храме Майя на территории архитектурного памятника Мораль-Реформа в штате Табаско. Именно там были
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Специалисты национального института антропологии и истории (INAH) Мексики раскрыли результаты исследования находок, обнаруженных  несколько месяцев назад в храме Майя на территории архитектурного памятника Мораль-Реформа в штате Табаско. Именно там были обнаружены массовые захоронения человеческих черепов, фрагментов челюстей и нижних конечностей людей.

Это свидетельствует о вероятных жертвоприношениях путем обезглавливания людей и дальнейшего их расчленения. Анализ человеческих останков показал, что люди были обезглавлены в период 600-900 года нашей эры.

Специалисты в области антропологии Мириам Анджелика Камачо Мартинес отметила, что было проведено анализ путем морфоскопии пяти человеческих черепов. В итоге специалисты выяснили, что все они принадлежали мужчинам. Возраст одного из них на момент смерти был от 25 до 35 лет, двое мужчин были возраста 33-45 лет, а еще двое – 17-25 лет.

По словам антрополога, черепа имели видоизмененную форму, что указывает на высокое социальное положение этих мужчин. Камачо Мартинес подчеркнула, что среди знати тех времен была традиция шинировать головы детей, что в итоге приводило к гиперостозу.

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