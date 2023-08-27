Экс-советник Офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов в России) рассказал, почему он не воюет в составе ВСУ, имея военный опыт и звание майора разведки. Арестович
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Экс-советник Офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов в России) рассказал, почему он не воюет в составе ВСУ, имея военный опыт и звание майора разведки.

Арестович отметил, что его пребывание в политическом информационном поле намного ценнее, нежели прямое участие в боевых действиях «с пулеметом в руках». По его словам, когда он еще находился в Офисе президента, то были запущены некие процессы, в которых он до сих пор принимает участие. А эти процессы, отметил Арестович, имеют прямое отношение к местам принятия решений.

Ранее сообщалось, что на YouTube прекратились стримы с участием Алексея Арестовича, которые пользовались у украинской аудитории немалой популярностью. Официального заявления экс-советника Офиса президента по данному поводу не было. По мнению ряда аналитиков, Арестович и Фейгин (внесен Минюстом в список иноагентов РФ), которые вели совместные эфиры, рассорились.

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