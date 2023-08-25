Анна Семенович опубликовала несколько дней назад видеозапись интерьера своей квартиры. Однако артистка не ожидала, что столкнется с массовой критикой своего жилья. По словам певицы, она самостоятельно выступила дизайнером интерьера своей
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Анна Семенович опубликовала несколько дней назад видеозапись интерьера своей квартиры. Однако артистка не ожидала, что столкнется с массовой критикой своего жилья.

По словам певицы, она самостоятельно выступила дизайнером интерьера своей квартиры. Семенович также добавила, что планирует переделать и другие комнаты в своей квартире. В частности, комнату, предназначенную для детской, артистка хочет переоборудовать в гардеробную.

На критику в адрес своей квартиры, Анна Семенович ответила, что не намерена прислушиваться к мнению окружающих по поводу того, как должен выглядеть интерьер ее жилья. Она подчеркнула, что будет обустраивать квартиру таким образом, как нравится ей, а не комментаторам.

Сейчас Семенович опубликовала видеозапись своей кухни и гостиной. Акцент певица сделала на букетах цветов, украшающих жилье. Певица отметила, что цветы для нее имеют огромное значение, так как создают атмосферу уюта и комфорта.

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