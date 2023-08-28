36-летняя актриса снова оказалась под действием эмоций и расплакалась после неприятного разговора с соперниками. Анна Хилькевич поделилась, что этот инцидент вызван стрессом. В последнем выпуске реалити-шоу «Выжить в Дубае» вновь
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36-летняя актриса снова оказалась под действием эмоций и расплакалась после неприятного разговора с соперниками. Анна Хилькевич поделилась, что этот инцидент вызван стрессом.

В последнем выпуске реалити-шоу «Выжить в Дубае» вновь проявил себя Павел Мамаев. Он добыл еду для своей команды, став единственным, кто справился с заданием по стрельбе из лука, и также одержал победу в испытании на иммунитет. Это событие вызвало яркие эмоции у Анны Хилькевич.

«Я уяснила себе одну вещь здесь: нельзя никому доверять и ничего не просить – всё бесполезно. Ты говорил вчера, что не возьмешь первое место для себя, что тебе понадобится второе место. Так ты сказал вчера», – выразила актриса свои чувства футболисту.

Павел объяснил, что в данной ситуации испытание было коллективным, и он не желал подводить свою партнершу Дарью Александрову, которая из-за проигрыша могла попасть в номинацию на вылет.

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