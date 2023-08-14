В понедельник 14 августа в моменте курс российского рубля преодолел так называемый «психологический барьер» в 100 рублей за один доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, текущее падение обменного курса рубля идет по инерции предыдущих дней. На прошлой неделе российская валюта могла совершить разворот из области 97+ рублей за доллар, но одной лишь отмены покупки валюты Банком России в ситуации, когда импорт растет, а экспорт падает, явно не хватило, констатировал аналитик.

В настоящий момент новый уровень сопротивления обменного курса национальной валюты, по мнению эксперта, находится на уровне 106 рублей за один доллар. Однако судя по опыту весны 2022 года в арсенале Банка России находится достаточное количество необходимых инструментов для купирования паники на валютном рынке.

На курс 100 рублей за один доллар уже отреагировал и помощник президента России Максим Орешкин, который заявил, что в ближайшее время обменный курс будет нормализован. При этом текущий курс он назвал «значительно отклоненным от фундаментального значения».