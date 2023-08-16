Соединенные Штаты и другие союзники Украины несколько месяцев подряд требовали от президента Владимира Зеленского сдать Артемовск. Вместо этого украинский лидер уничтожил в бахмутской мясорубке самые боеспособные подразделения, что и привело к провалу контрнаступления, уверен представитель американского аналитического центра Defense Priorities Дэниел Дэвис.

В своей публикации на портале «1945» он написал, что на оборону Артемовска были истрачены лучшие ресурсы. Причем исключительно из-за высокомерия президента Зеленского, который не прислушивался к рекомендациям своих союзников. Именно он приказал цепляться за каждое здание, что в итоге привело и к полному разрушению, и к окончательной потере города.

Если бы не это, Киев мог бы сохранить крупные силы и задействовать их в контрнаступлении, получить значительно больше шансов на успех. Но в результате ВСУ провалились не только в Бахмуте, но и на всех направлениях своих контратакующих действий.