Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ добились определенных успехов на Харьковском направлении. И это грозит украинским подразделениям, находящимся на данном участке фронта, полным разгромом. Об этом
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Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ добились определенных успехов на Харьковском направлении. И это грозит украинским подразделениям, находящимся на данном участке фронта, полным разгромом. Об этом он заявил во время эфира в своем Ютуб-канале.

По словам Макгрегора, конфликт на Украине уже пересек так называемую «точку невозврата». Он уверен, что успех российской армии на Харьковском направлении грозит полным крахом украинских боевиков.

Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что украинская армия находится в безвыходном положении, так как ВС России успешно продвигаются на Харьковском направлении. И это еще не начало полномасштабного наступления ВС России, а только наступательные операции на отдельных направлениях.

Макгрегор заявил, что многие украинские военные решают сдаться в плен ВС России. Причем это происходит массово – бойцы ВСУ сдаются целыми взводами и ротами. По его мнению, это происходит из-за того, что украинские военные не хотят отстаивать преступные интересы киевского режима. «Во многих случаях украинские командиры связывались с российскими военными и говорили, что собираются сдаться в плен», – заявил Макгрегор.

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