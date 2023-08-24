С утра 24 августа Япония намерена приступить к процессу сброса накопившейся воды на территории атомной электростанции «Фукусима-1». Японская компания Tokyo Electric Power Company Holdings заверяет, что вся вода прошла через процедуру очистки и не представляет опасности для окружающей среды.

Однако есть и те, кто относится к этой идее с определенным скепсисом. Профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне, Питер Кузник, поделился своим мнением о возможных рисках, связанных с сбросом воды из Фукусимы.

По словам ученого, в воде остались изотопы трития. Это радиоактивное вещество, от которого сложно полностью избавиться. Низкий уровень трития останется в воде в любом случае. Само по себе вещество почти не представляет опасности. Оно естественным образом присутствует в окружающей среде, а его частицы движутся настолько медленно, что не способны проникнуть сквозь человеческую кожу.

Однако опасность заключается в случаях вдыхания или попадания трития в организм. Тем не менее, некоторые ученые и специалисты в области здравоохранения сейчас склонны считать, что тритий представляет минимальный риск для здоровья человека, подчеркнул Кузник.