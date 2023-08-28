Животное с длинным хвостом, напоминающее опоссума и енота одновременно, терроризируют американский город Дюрант. Власти сообщают, что на нападения уже пожаловалось как минимум 5 местных жителей. Странные животные разгуливают по улицам
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Животное с длинным хвостом, напоминающее опоссума и енота одновременно, терроризируют американский город Дюрант. Власти сообщают, что на нападения уже пожаловалось как минимум 5 местных жителей.

Странные животные разгуливают по улицам и ищут себе добычу. На данный момент известно, что они предпочитают кошек. Несколько трупов убитых домашних животных уже было обнаружено в Дюранте, штат Оклахома.

По мнению экспертов, речь идет о носухе коати из Южной Америки. Она имеет длинный хвост и в естественных условиях охотится на мелких хищников. В городе же роль добычи отведена домашним животным.

Власти Дюранта настоятельно рекомендуют не выпускать на улицу кошек, небольших собак и других питомцев без присмотра. Также они советуют не подходить близко к неизвестным животным, так как оторванные от естественной среды обитания они могут вести себя агрессивно и непредсказуемо.

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