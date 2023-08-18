Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ему нечем порадовать президента Украины Владимира Зеленского. Если он продолжит отказываться от переговоров и не захочет признавать очевидное поражение, Одесса и вся Одесская область перейдет под контроль России.

Риттер высказал уверенность, что ВСУ совсем скоро потерпят окончательное поражение. Сейчас они бросают в зону СВО последние боеспособные подразделения, но уже слишком поздно это делать, так как инициатива находится в руках ВС РФ.

ВСУ стоило бы прямо сейчас задуматься о мирных переговорах, а также о том, на каких условиях Россия согласиться пойти на дипломатическое урегулирование конфликта. Ведь если Киев продолжит упрямо твердить о «возвращении к границам 1991 года», РФ продолжит наступление и возьмет под контроль Одессу. В этом случае Украина лишиться выхода и к Черному морю.