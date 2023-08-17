Президент Украины Владимир Зеленский должен позаботиться о себе и побороть алкоголизм с наркоманией, заявил в своем видеообращении актер Джон Макгинли. Звезда сериала «Клиника» заявил, что понимает Зеленского. Лучшими друзьями украинского
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Президент Украины Владимир Зеленский должен позаботиться о себе и побороть алкоголизм с наркоманией, заявил в своем видеообращении актер Джон Макгинли.

Звезда сериала «Клиника» заявил, что понимает Зеленского. Лучшими друзьями украинского лидера стали наркотики и спиртное, так как он попал в чрезвычайно сложную ситуацию. Но из нее необходимо искать выход.

По мнению актера, таким выходом как раз и станет забота о себе, позволяющая развить доброту, которая существенно отличается от терпимости.

«Это очень тонкое дело, и ты сейчас в сложном положении, из которого очень трудно выбраться. Единственная дорожная карта, которую ты можешь использовать — это та, которая основана на доброте и заботе о себе», – заявил Макгинли.

О наркомании Зеленского разговоры ходили еще в период его предвыборной кампании в 2019 году. С началом конфликта на Украине многие эксперты обращают внимание на поведение главы государства, на его мимику и речь, лишь утверждаясь в этих подозрениях.

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