Производитель электромобилей из США Lucid Motors, который по заявлением создателей должен был составить конкуренцию электрокарам Илона Маска, до сих пор собирает свою дебютную модель ограниченными партиями. При этом выпуска самой бюджетной версии с задним приводом до сих пор не освоен.

Однако даже в такой ситуации автомобильный производитель решил пересмотреть свою ценовую политику в сторону удешевления своих электромобилей. Сообщается, что каналы поставок материалов и комплектующих, нарушенные пандемией, были возобновлены. Это позволило пересмотреть ценовую политику производителю.

В результате, топовое исполнение дебютной модели компании Lucid Air Grand Touring теперь можно приобрести по цене в 125 600 долларов (ранее 154 000), среднее исполнение Lucid Air Touring теперь доступна по цене в 95 000 долларов (ранее 107 400), а более бюджетная версия Lucid Air Pure теперь стоит 82 400 долларов (ранее 87 400).