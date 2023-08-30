Заслуженный артист России Александр Маршал во время эфира телепередачи «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым рассказал о своем племяннике Сергее, воюющим в зоне спецоперации. По словам артиста, его племянник является командира взвода. Во время исполнения боевого задания он получил ранение и попал в госпиталь.

Маршал честно признался, что предлагал Сергею после выписки из больницы попытаться отправить его в тыл, но племянник отказался. Певец рассказал, что Сергей ответил: «Нет, дядька, а как я потом пацанам в глаза буду смотреть?! А как я буду перед погибшими себя чувствовать?». По словам Маршала, что все ребята, воюющие в зоне СВО, придерживаются такого же мнения. «Они все такие… Я для себя открыл много нового, о чем даже не подозревал ранее… О наших людях. Они у нас лучшие, просто!» – заявил певец.

Александр Маршал рассказал, что сам хотел пойти на фронт. Но ему отказал военком, заявив, что пока справятся без него. Но певец регулярно дает концерты на Донбассе для военных и мирного населения.