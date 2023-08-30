Заслуженный артист РФ Александр Маршал вспомнил, каким был Владимир Зеленский до начала своей политической карьеры. Об этом певец рассказал во время интервью в передаче «Жизнь и судьба».

По мнению Маршала, подобные изменения в Зеленском случились из-за связи с очень влиятельными людьми. А до этого, Зеленский был талантливым артистом и простым человеком, приятным в общении, отметил певец. По словам Александра Маршала, он принимал участие в съемках программы на тот момент с будущим президентом Украины.

Многих пользователей очень заинтересовали слова Маршала о связях Зеленского с влиятельными людьми. В своих комментариях они начали строить различного рода догадки. Однако, несмотря на все вышесказанное, до сих пор остается неизвестен тот факт, каким образом Владимир Зеленский смог перейти от актерской карьеры к политической, и кто «стоит за ним». Александр Маршал не назвал никаких конкретных имен влиятельных людей, которые могли способствовать взлету политической карьеры Зеленского.