13 августа скончалась 60-летняя Ирина Гуненкова – вторая жена актера Александра Домогарова. Он рассказал, что два с половиной года она страдала от онкологического заболевания. По словам Домогарова, он делал все
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13 августа скончалась 60-летняя Ирина Гуненкова – вторая жена актера Александра Домогарова. Он рассказал, что два с половиной года она страдала от онкологического заболевания.

По словам Домогарова, он делал все возможное, чтобы помочь супруге, но перед ее 60-летием состояние сильно ухудшилось. Актер в этот день исполнял роль на сцене Театра Армии и хотя как обычно блестяще справлялся с постановкой, на душе его было очень тяжело.

10 июля врачи сообщили, что супруга вряд ли проживет долго, так как болезнь сильно прогрессирует. Тогда он плакал от бессилия.

«Вынес всё это с божьей помощью, скрипя зубами и плача от бессилия в углу, чтобы никто не видел. Есть люди, которые стали для нас после 10 июля просто ангелами-хранителями, потому что 10 июля был поставлен ультиматум, что возможности врачей не безграничны и возможности организма исчерпаны. У нас с сыном в тот момент просто опустились руки», – откровенно сообщил актер.

Очень тяжело смерть Гуненковой пережил и 34-летний сын Александр. Домогаров рассказал, что он сумел стойко пережить похороны, никому не показал свою боль, но обошлось ему это слишком дорого.

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