Наталья Земцова, известная актриса сериалов, активно занимается воспитанием своего сына Ивана, который родился в браке с музыкантом Сергеем Кристовским. После восьми лет брака, их чувства остыли, и пара решила разойтись.
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Наталья Земцова, известная актриса сериалов, активно занимается воспитанием своего сына Ивана, который родился в браке с музыкантом Сергеем Кристовским. После восьми лет брака, их чувства остыли, и пара решила разойтись. Впоследствии Сергей начал роман с моделью Ксенией Кудашкиной, и Наталья старалась не обсуждать свои личные отношения после развода. Тем не менее, недавно она поделилась своими проблемами, с которыми сталкивается в воспитании своего сына-школьника после развода.

Одной из сложностей, с которой Наталья столкнулась, было решение о переводе сына в другую школу. Эта задача оказалась для нее вызовом, и она выразила свою тревогу по этому поводу. Тем не менее, она остается оптимисткой и верит в то, что сможет найти решение и обеспечить ему качественное образование.

По словам Натальи, она планирует перевести сына в частную школу. Она надеется, что в такой школе будет не только качественная образовательная программа, но и больше внимания уделяется каждому ученику. Хотя точные финансовые детали не были обсуждены, Наталья подчеркнула, что она не готова платить «нереальные деньги», и выразила мнение, что комфортным вариантом было бы платить не больше 100000 рублей в месяц.

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