Российская актриса Полина Максимова пожаловалась в соцсетях своим подписчикам, что пострадала от укуса пчелы. Причем насекомое ужалило актрису прямо в лицо. Как оказалось, у Максимовой возникла сильная аллергическая реакция. На
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Российская актриса Полина Максимова пожаловалась в соцсетях своим подписчикам, что пострадала от укуса пчелы. Причем насекомое ужалило актрису прямо в лицо. Как оказалось, у Максимовой возникла сильная аллергическая реакция. На фотографиях, опубликованных артисткой, виден сильный отек.

Максимова отметила, что пчела ужалила ее в лоб во время съемок. На лбу актрисы образовался сильный отек, мигрировавший затем на глаз и переносицу. По словам актрисы, позже у нее отекло все лицо. Однако она решила не унывать, а с юмором отнестись к ситуации.

Свою фотографию актриса разместила в социальной сети. А пост сопроводила записью, в которой посоветовала обращаться к ней, если есть желание разгладить морщины на лице, так как она знает о местонахождении «потрясающих пчел-косметологов».

Актриса Полина Максимова имеет на своем счету более 40 киноработ. Больше всего она запомнилась зрителям своими ролями в проектах «Деффчонки», «След», «Открытый брак», «257 причин, чтобы жить», «Чебурашка».

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