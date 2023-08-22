59-летняя актриса Кортни Кокс опубликовала ролик в социальной сети, в котором показала беспорядок в своем доме. Исходно Кортни собиралась снять видео своей столовой, но внимание оператора было привлечено полуоткрытой дверью.
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59-летняя актриса Кортни Кокс опубликовала ролик в социальной сети, в котором показала беспорядок в своем доме.

Исходно Кортни собиралась снять видео своей столовой, но внимание оператора было привлечено полуоткрытой дверью.

Он спросил, что там находится. Кокс открыла дверь и показала комнату, забитую коробками, пуховыми одеялами и прочими вещами. Она поначалу не хотела уделять этому моменту много внимания, но оператор настоял.

Актриса вспомнила сцену из восьмого сезона популярного сериала «Друзья»: в ней героиня Моника, которую играла Кортни Кокс, также не хотела показывать свой беспорядочный шкаф Чендлеру, воплощенному Мэтью Перри.

«Да ладно, у всех у нас есть такой грязный шкаф», – подписала Кортни свое видео.

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