На кинофестивале Festival de Gramado бразильская актриса Леа Гарсиа, хорошо известная российским зрителям по мелодрамам «Клон» и «Рабыня Изаура», должна была получить награду за свои достижения. Но не успела. В
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На кинофестивале Festival de Gramado бразильская актриса Леа Гарсиа, хорошо известная российским зрителям по мелодрамам «Клон» и «Рабыня Изаура», должна была получить награду за свои достижения. Но не успела.

В ночь перед выходом на красную дорожку фестиваля 90-летняя артистка вдруг почувствовала себя плохо. Она успела позвонить в «Скорую помощь» и взывать врачей. Но спасти ее не удалось. По предварительным данным, у Гарсиа остановилось сердце.

В упомянутых выше сериалах актриса была занята во второстепенных ролях. В «Клоне» она сыграла тетю приемной матери Лео Деузы, а в «Рабыне Изауре» – рабыню Розу. Она из зависти к Изауре постоянно интриговала против нее, строила козни всеми возможными способами.

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