Со смертью актера Игоря Ясуловича еще на одного хорошего человека на Земле стало меньше, рассказала артистка Елена Проклова.

Она назвала Ясуловича безмерно талантливым, причем он блестяще играл свои роли как в театре, так и в кино. Кроме того, актер всегда был очень добрым и щедрым, всегда делился своими знаниями и секретами.

«После него осталось богатое наследие его работ. Выражаю соболезнования его родным и близким. Еще на одного хорошего человека стало меньше, боже мой», – рассказала актриса.

Также она отметила, что Ясулович был жизнерадостным, часто улыбался, после каждой встречи с ним окружающие узнавали что-то новое и интересное.

«От него светлее на душе становилось», – резюмировала Проклова.

Напомним, Ясулович умер на 82-м году жизни. Он попал в больницу, где актеру сделали две операции. Сперва ему стало легче, но затем состояние снова ухудшилось.