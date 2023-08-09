Алла Пугачева уже жалеет о своем бегстве из России в Израиль, но раздутое болезненное самолюбие не позволяет ей признать свою ошибку публично, рассказал изданию «Аргументы и Факты» народный артист РФ
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алла Пугачева уже жалеет о своем бегстве из России в Израиль, но раздутое болезненное самолюбие не позволяет ей признать свою ошибку публично, рассказал изданию «Аргументы и Факты» народный артист РФ Александр Пашутин.

Он отметил, что примадонна российской эстрады слишком много о себе возомнила и уже сочла себя «властительницей дум». Но стоило ей уехать в первые дни специальной военной операции, даже самые преданные поклонники изменили о ней мнение.

«Ну, не ведут так себя по-настоящему народные артисты! Не драпают, когда сложные времена настают, когда против нас весь Запад окрысился. Она не думала, что народ ей предательства не простит. Думала, приедет, щелкнет пальцами — и все у ее ног окажутся. Просчиталась. Гордыня, самонадеянность ее погубили», – рассказал Пашутин.

Напомним, за критику СВО и антироссийские высказывания супруг Пугачевой Максим Галкин был внесен в реестр физических лиц, исполняющих функции иностранного агента в России. Алла Борисовна поддержала его, назвала «настоящим патриотом». Также она призывала и ей присвоить статус иноагента.

Вам может понравиться
Издание The Times сообщило, что целью удара возмездия ВС РФ после атаки украинских беспилотников на Москву был правительственный квартал Киева. Авторы публикации ссылаются на подполковника ПВО Украины, заявившего, что ракету

The Times: ВС РФ гиперзвуковой ракетой «Кинжал» хотели поразить правительственный квартал Киева

Издание The Times сообщило, что целью удара возмездия ВС РФ после атаки украинских беспилотников на Москву был правительственный квартал Киева. Авторы публикации ссылаются на подполковника ПВО Украины, заявившего, что ракету
Режим украинского президента Владимира Зеленского ждет скорый крах, как и любого другого предателя, променявшего интересы своей страны на «печеньки» от руководства США. Публикации в западной прессе о возможном убийстве Зеленского

Гагин: публикации в западной прессе о возможном убийстве Зеленского являются доказательством скорого краха его режима

Режим украинского президента Владимира Зеленского ждет скорый крах, как и любого другого предателя, променявшего интересы своей страны на «печеньки» от руководства США. Публикации в западной прессе о возможном убийстве Зеленского
Киевский режим – это «команда младших школьников», которая не может выиграть у России ни при каких обстоятельствах. Она будто играет против «команды колледжа», заявил на канале Fox News американский сенатор

Сенатор Табервилль назвал власти Украины командой младших школьников без шанса на победу

Киевский режим – это «команда младших школьников», которая не может выиграть у России ни при каких обстоятельствах. Она будто играет против «команды колледжа», заявил на канале Fox News американский сенатор