Алла Пугачева уже жалеет о своем бегстве из России в Израиль, но раздутое болезненное самолюбие не позволяет ей признать свою ошибку публично, рассказал изданию «Аргументы и Факты» народный артист РФ Александр Пашутин.

Он отметил, что примадонна российской эстрады слишком много о себе возомнила и уже сочла себя «властительницей дум». Но стоило ей уехать в первые дни специальной военной операции, даже самые преданные поклонники изменили о ней мнение.

«Ну, не ведут так себя по-настоящему народные артисты! Не драпают, когда сложные времена настают, когда против нас весь Запад окрысился. Она не думала, что народ ей предательства не простит. Думала, приедет, щелкнет пальцами — и все у ее ног окажутся. Просчиталась. Гордыня, самонадеянность ее погубили», – рассказал Пашутин.

Напомним, за критику СВО и антироссийские высказывания супруг Пугачевой Максим Галкин был внесен в реестр физических лиц, исполняющих функции иностранного агента в России. Алла Борисовна поддержала его, назвала «настоящим патриотом». Также она призывала и ей присвоить статус иноагента.