31 августа в Воскресенском районе Московской области сбит вражеский беспилотник, который летел к Москве. ПВО своевременно обнаружила его и отработала четко, устранив угрозу, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Дежурными средствами
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31 августа в Воскресенском районе Московской области сбит вражеский беспилотник, который летел к Москве. ПВО своевременно обнаружила его и отработала четко, устранив угрозу, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области», – подтвердили его слова в министерстве обороны России.

Отмечается, что из-за атаки дрона вновь объявлялся план «Ковер» в аэропортах Внуково и Домодедово. По словам жителей Воскресенского района, взрыв после работы системы противовоздушной обороны слышали в Городище, Петровском и Виноградово, передает издание “Аргументы и факты”.

Собянин добавил, что на месте уничтожения дрона работают специалисты экстренных служб, разрушений, пострадавших и жертв нет.

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