11 украинских дронов, которые пытались атаковать Севастополь в ночь на 10 августа, уничтожили средства радиоэлектронной борьбы и ПВО. Бывший командующий ЧФ России адмирал Владимир Комоедов прокомментировал эту атаку и рассказал, как можно избежать ее повторения в будущем.

Он напомнил, что в октябре прошлого года подобная массированная атака дронов завершилась гораздо хуже, часть аппаратов успела обойти ПВО. Сегодня ситуация значительно улучшилась. Но ВС РФ все равно не должны отсиживаться в обороне. Важно не отбивать, а предотвращать такие атаки, наносят удары по складам и цехам сборки БПЛА.

Также имеет смысл подавлять средствами радиоэлектронной борьбы самолеты-разведчики и стратегические беспилотники ВС США, которые постоянно шпионят за Крымом и наводят украинские дроны на цели.