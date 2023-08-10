11 украинских дронов, которые пытались атаковать Севастополь в ночь на 10 августа, уничтожили средства радиоэлектронной борьбы и ПВО. Бывший командующий ЧФ России адмирал Владимир Комоедов прокомментировал эту атаку и рассказал,
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11 украинских дронов, которые пытались атаковать Севастополь в ночь на 10 августа, уничтожили средства радиоэлектронной борьбы и ПВО. Бывший командующий ЧФ России адмирал Владимир Комоедов прокомментировал эту атаку и рассказал, как можно избежать ее повторения в будущем.

Он напомнил, что в октябре прошлого года подобная массированная атака дронов завершилась гораздо хуже, часть аппаратов успела обойти ПВО. Сегодня ситуация значительно улучшилась. Но ВС РФ все равно не должны отсиживаться в обороне. Важно не отбивать, а предотвращать такие атаки, наносят удары по складам и цехам сборки БПЛА.

Также имеет смысл подавлять средствами радиоэлектронной борьбы самолеты-разведчики и стратегические беспилотники ВС США, которые постоянно шпионят за Крымом и наводят украинские дроны на цели.

«Атаки украинских беспилотников на Севастополь и другие объекты в Крыму, конечно, особого урона нашему флоту не принесут. Это пока, когда летят какие-то «комары», которые действуют по известному украинскому правилу: «Шо не зъим, то понадкусаю». Но нужно иметь в виду, что западные поставки дальнобойных ракет могут серьёзно осложнить ситуацию. И к этому нужно готовиться по полной программе», – рассказал Комоедов изданию «Аргументы и Факты».

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