Наиболее бюджетными направлениями отдыха для отечественных туристов в бархатный сезон являются курорты Абхазии и черноморского побережья южных регионов Российской Федерации. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости. Представитель группы-компаний
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Наиболее бюджетными направлениями отдыха для отечественных туристов в бархатный сезон являются курорты Абхазии и черноморского побережья южных регионов Российской Федерации. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Представитель группы-компаний «Слетать.ру» отметил, что в настоящий момент стоимость недельного отдыха в пятизвездочном отеле по системе «все включено» Краснодарского края обойдется для двоих человек в сумму около 70 тысяч рублей. В данную стоимость также будет включен авиаперелет из Москвы.

Недельный отдых в отеле класса «три звезды» по системе «все включено», с перелетом из Москвы, в Краснодаре или Абхазии обойдется значительно дешевле – около 40 тысяч рублей. К плюсам отдыха в Абхазии представители туроператора отнесли отсутствие языкового барьера и возможность использовать рубли.

Также большой популярностью у россиян во время бархатного сезона пользуются курорты Турции и Египта. Стоимость недельного отдыха в турецком отеле класса «пять звезд» по системе «все включено» стартует от 100 тысяч рублей. Такой же тур в Египет обойдется уже от 120 тысяч рублей.

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