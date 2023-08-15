Запад потерпел “интеллектуальное поражение” от России в зоне СВО. Военные стран НАТО не ожидали, что оборонительная тактика российских войск окажется высокотехнологичной и продуманной. Об этом пишет издание ABC – передаёт РИА “Новости”.

Как утверждает автор материала в иностранном издании Мик Райан, ВС РФ используют в обороне рубежей развитую систему наблюдения, а также цифровое управление огневой поддержкой. Всё это мешает ВСУ быстро расчищать минные поля перед оборонительными укреплениями – бойцы российской армии в кратчайшие могут обнаружить неприятеля и нанести по скоплениям его сил удар.

Райан добавил, что новейшие цифровые системы корректировки огня и наблюдения, которые использует российская армия, стали настоящим сюрпризом для западных стран, консультировавших ВСУ при подготовке к контрнаступлению. Украинская армия начала его больше двух месяцев назад, однако не добилась значительных успехов, понеся при этом большие потери.