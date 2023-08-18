Судно Joseph Schulte, которое вышло из порта Одессы и вошло в порт Стамбула, на самом деле не предназначено для перевозки зерна и не является зерновозом. Об этом информирует турецкий канал
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Судно Joseph Schulte, которое вышло из порта Одессы и вошло в порт Стамбула, на самом деле не предназначено для перевозки зерна и не является зерновозом. Об этом информирует турецкий канал A Haber, ссылаясь на заявление Министерства обороны Турции.

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что несмотря на сообщения о том, что судно, идущее с Украины и проходящее через Стамбульский пролив, является зерновым судном, на самом деле данное судно является контейнеровозом, а не зерновозом.

Ранее турецкий телеканал TV100 информировал о том, что сухогруз Joseph Schulte, плавающий под гонконгским флагом, вошел в акваторию Босфорского пролива в 06:10 по местному времени (совпадает с московским временем).

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