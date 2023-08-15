Американская актриса Деми Мур оказалась в объективе папарацци во время своего пляжного отдыха в Греции. Снимки актрисы были опубликованы изданием Daily Mail.

На снимках 60-летняя Деми Мур предстала на фоне яхты. Актриса наслаждалась солнцем в миниатюрном купальном комплекте оливкового цвета, включающем в себя спортивный лиф и трусы с низкой талией. Звезда аккуратно уложила свои волосы в небрежный пучок и добавила пляжному образу стильные солнцезащитные очки с золотистой оправой, дополнив их небольшим синим кулоном на ожерелье и несколькими изысканными кольцами.

18 апреля 2023 года Деми Мур впервые стала бабушкой: ее старшая дочь Румер Уиллис родила первую внучку. Девочке было дано имя Луэтта Исли.