Украинские Центр Разумкова и фонд «Демократические инициативы» провели социологический опрос. Он показал, что 43 процента граждан Украины выступают за прекращение противостояние, если Россия усилит ракетные удары.

За это проголосовал каждый второй житель южных и восточных областей Украины. Кроме того, в этих регионах поддерживают требование Москвы прекратить процесс вступления страны в НАТО.

Половина из упомянутых выше 43 процентов поддерживают идею переговоров о мире с Россией. Вторая половина выступает за заморозку противостояния, но требует не отдавать территории.

Большинство все же поддерживает позицию властей о недопустимости обмена территорий на вступление в Североатлантический альянс, возвращения государственного статуса русского языка, а также сокращения численности личного состава ВСУ.