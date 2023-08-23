Украинские Центр Разумкова и фонд «Демократические инициативы» провели социологический опрос. Он показал, что 43 процента граждан Украины выступают за прекращение противостояние, если Россия усилит ракетные удары. За это проголосовал каждый
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские Центр Разумкова и фонд «Демократические инициативы» провели социологический опрос. Он показал, что 43 процента граждан Украины выступают за прекращение противостояние, если Россия усилит ракетные удары.

За это проголосовал каждый второй житель южных и восточных областей Украины. Кроме того, в этих регионах поддерживают требование Москвы прекратить процесс вступления страны в НАТО.

Половина из упомянутых выше 43 процентов поддерживают идею переговоров о мире с Россией. Вторая половина выступает за заморозку противостояния, но требует не отдавать территории.

Большинство все же поддерживает позицию властей о недопустимости обмена территорий на вступление в Североатлантический альянс, возвращения государственного статуса русского языка, а также сокращения численности личного состава ВСУ.

Вам может понравиться
С ухудшением погодных условий и наступлением зимы положение дел на линии боевого соприкосновения для вооруженных сил Украины в значительной степени ухудшится. Об этом в своем интервью для швейцарской газеты Le

Офицер ВСУ Михаил: с приходом зимы положение дел на фронте для Киева станет тяжелым

С ухудшением погодных условий и наступлением зимы положение дел на линии боевого соприкосновения для вооруженных сил Украины в значительной степени ухудшится. Об этом в своем интервью для швейцарской газеты Le
Украинское контрнаступление привело к огромнейшим потерям для ВСУ. Причем контратака идет совсем не по плану западного руководства. Об этом заявил журналист издания  The Washington Post Ишан Тхарур. В своем материале

На Западе заявили, что контрнаступление ВСУ идет сложнее, чем ожидалось

Украинское контрнаступление привело к огромнейшим потерям для ВСУ. Причем контратака идет совсем не по плану западного руководства. Об этом заявил журналист издания  The Washington Post Ишан Тхарур. В своем материале
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз затеял мировое турне, требуя у западных партнеров новую военную помощь взамен потерянной Киевом при контрнаступлении. Он уже побывал в Нидерландах и Скандинавии, после

Жители Швеции раскритиковали внешний вид посетившего страну Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз затеял мировое турне, требуя у западных партнеров новую военную помощь взамен потерянной Киевом при контрнаступлении. Он уже побывал в Нидерландах и Скандинавии, после