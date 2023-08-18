Регулярная ходьба избавляет человека от болезней, омолаживает организм и снижает риск преждевременной смерти. Такой вывод сделали польские ученые, которые также подсчитали, что для достижения эффекта ежедневно нужно проходить гораздо меньше
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Регулярная ходьба избавляет человека от болезней, омолаживает организм и снижает риск преждевременной смерти.

Такой вывод сделали польские ученые, которые также подсчитали, что для достижения эффекта ежедневно нужно проходить гораздо меньше шагов, чем считалось ранее. Все расчеты они изложили на сайте European Journal of Preventive Cardiology.

Теория ученых заключается в том, что каждая тысяча шагов позволяет улучшить состояние организма и на 155 процентов уменьшить риски преждевременной смерти от различных недугов. Чтобы доказать ее на практике, эксперты провели исследование, изучив истории болезни 226 889 человек.

Выяснилось, что если регулярно проходить упомянутую 1000 шагов, то риски заболеть из-за малоподвижного образа жизни заметно снизятся. Если же каждый день увеличивать расстояние и добраться до 20 тысяч шагов в день, то организм омолаживается, человек забывает о любых недугах.

Исследование также показало, что именно малоподвижный образ жизни часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Причем страдают от него в основном женщины.

Вам может понравиться
Если американцы решатся на военную защиту украинских портов, то конфликт на Украине может перерасти в противостояние между РФ и США. Об этом заявил политолог и экономист Иван Лизан. Таким образом

Эксперт назвал последствия, если США решится на военную защиту украинских портов

Если американцы решатся на военную защиту украинских портов, то конфликт на Украине может перерасти в противостояние между РФ и США. Об этом заявил политолог и экономист Иван Лизан. Таким образом
В информационном пространстве Украины контрнаступление совсем не провалилось, оно продвигается и достаточно «успешно». Киевский режим кормит население и Запад баснями, выдумывая все новые и новые этапы контратакующих действий, рассказал политолог

Политолог Забаринский: для украинцев и Запада выдумывают новые этапы контрнаступления

В информационном пространстве Украины контрнаступление совсем не провалилось, оно продвигается и достаточно «успешно». Киевский режим кормит население и Запад баснями, выдумывая все новые и новые этапы контратакующих действий, рассказал политолог
Эффективность боевой работы украинских боевиков в Африке будет зависеть от их количества и обученности. При этом действовать они будут под чутким руководством американцев или британцев. Такое мнение в беседе с

Эксперт Баранец: Россия готова к встрече с украинскими боевиками в Африке

Эффективность боевой работы украинских боевиков в Африке будет зависеть от их количества и обученности. При этом действовать они будут под чутким руководством американцев или британцев. Такое мнение в беседе с