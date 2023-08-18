Регулярная ходьба избавляет человека от болезней, омолаживает организм и снижает риск преждевременной смерти.

Такой вывод сделали польские ученые, которые также подсчитали, что для достижения эффекта ежедневно нужно проходить гораздо меньше шагов, чем считалось ранее. Все расчеты они изложили на сайте European Journal of Preventive Cardiology.

Теория ученых заключается в том, что каждая тысяча шагов позволяет улучшить состояние организма и на 155 процентов уменьшить риски преждевременной смерти от различных недугов. Чтобы доказать ее на практике, эксперты провели исследование, изучив истории болезни 226 889 человек.

Выяснилось, что если регулярно проходить упомянутую 1000 шагов, то риски заболеть из-за малоподвижного образа жизни заметно снизятся. Если же каждый день увеличивать расстояние и добраться до 20 тысяч шагов в день, то организм омолаживается, человек забывает о любых недугах.

Исследование также показало, что именно малоподвижный образ жизни часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Причем страдают от него в основном женщины.