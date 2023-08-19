Военное руководство украинской армии просчиталось с выбором тактики контрнаступления. Оно неправильно распределило силы, что привело к эпичному провалу, пишет американское издание «1945». Ветеран НАТО и политический обозреватель Ставрос Атламазоглу, перевод
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Военное руководство украинской армии просчиталось с выбором тактики контрнаступления. Оно неправильно распределило силы, что привело к эпичному провалу, пишет американское издание «1945».

Ветеран НАТО и политический обозреватель Ставрос Атламазоглу, перевод публикации которого представило агентство РИАН, пояснил, что российские ВС хорошо подготовились к контрнаступлению противника. Они установили многокилометровые минные поля, «зубы дракона» и другие фортификационные сооружения.

Прорвать столь мощную линию обороны можно было путем привлечения как можно большего количества техники и личного состава ВСУ. Но украинское командование сглупило, разделив силы и отправив целый ряд элитных подразделений на фланги Артемовска. Это привело к провалам на обоих направлениях и не позволило украинской армии даже близко подойти к российским позициям.

Атламазоглу напомнил, что США рекомендуют ВСУ изменить тактику и собрать все силы в один ударный кулак, однако президент Украины Зеленский игнорирует эти советы и продолжает действовать не по плану.

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