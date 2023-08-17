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В Липецке правоохранителями была задержана 17-летняя девушка-курьер, которая сотрудничала с мошенниками. По имеющимся данным следствия, телефонные мошенники выманили деньги у двух пожилых женщин. А девушка должна была забрать эти деньги и передать их мошенникам, но она решила оставить их себе.

Отмечается, что подработку девушка нашла по объявлениям в мессенджерах. Она откликнулась на объявление работы курьером. Переписываясь с куратором, 17-летняя девушка поняла, что ей придется доставлять деньги от обманутых людей. Несмотря на это, она решилась на такую работу.

В обязанности девушки входило забрать у пенсионерки, проживающей в 90 км от Липецка, конверт с сумой 100 тысяч рублей. Мошенники по телефону запугали пенсионерку, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП. Девушка приехала на такси и забрала конверт с деньгами. Но в итоге деньги она не стала отправлять работодателю, а оставила их себе. По аналогичной схеме она забрала конверт с деньгами и у 82-летней липчанки.

В отношении 17-летней девушки заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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