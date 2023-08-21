В Пакистане 110-летний мужчина, который является долгожителем, вступил в брак с 55-летней женщиной, как сообщает информационный канал 24 News HD. Это необычное событие произошло в округе Мансехра в провинции Хайбер-Пахтунхва.
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В Пакистане 110-летний мужчина, который является долгожителем, вступил в брак с 55-летней женщиной, как сообщает информационный канал 24 News HD.

Это необычное событие произошло в округе Мансехра в провинции Хайбер-Пахтунхва. Абдул Ханан Свати, который уже является отцом 12 детей, заключил свой четвертый брак в жизни. Вместе с внуками и правнуками в семье жениха насчитывалось 84 человека.

Церемония бракосочетания прошла в местной мечети и вызвала много шума среди местных жителей. На мероприятии присутствовали шесть сыновей и шесть дочерей жениха. Его новая избранница прибыла из округа Баттаграм.

Традиционный в Пакистане выкуп, когда мужчина передает жене определенную сумму после свадьбы, составил пять тысяч рупий (что примерно эквивалентно 5,6 тысячам рублей).

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