11 августа ВСУ впервые нанесли удар по Москве беспилотным аппаратом среди бела дня. Раньше все атаки осуществлялись в ночные часы. «Коммерсантъ» пишет, что барражирующий боеприпас «Бобёр» был запущен скорее всего
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11 августа ВСУ впервые нанесли удар по Москве беспилотным аппаратом среди бела дня. Раньше все атаки осуществлялись в ночные часы.

«Коммерсантъ» пишет, что барражирующий боеприпас «Бобёр» был запущен скорее всего с территории Черкасской области. Он пролетел над несколькими украинскими и российскими регионами, был замечен над аэропортом Внуково. Неизвестно, какой была цель дрона, так как ее он не достиг. БПЛА подавила российская система радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник упал и взорвался рядом с 67-й столичной больницей. Пострадавших и разрушений нет.

По мнению представителей спецслужб, Киев не ставит перед собой целью разрушения гражданских объектов. Хотя если бы дрон врезался в здание, без них бы точно не обошлось. Цель противника – заставить москвичей паниковать, посеять страх в их сердцах.

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