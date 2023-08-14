Во второй половине августа курс доллара может подняться выше 100 рублей, а евро – выше 110. При этом, по мнению ведущих финансовых аналитиков, такие показатели курса – далеко не предел.
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Во второй половине августа курс доллара может подняться выше 100 рублей, а евро – выше 110. При этом, по мнению ведущих финансовых аналитиков, такие показатели курса – далеко не предел. Свой прогноз стоимости национальной валюты дал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По мнению эксперта, рубль продолжить дешеветь еще на протяжение двух недель, поскольку в финансовом секторе страны образовался дефицит иностранной валюты. Суверов отмечает, что к такой ситуации привело сокращение экспорта при высоких показателях импорта. Еще одним фактором, негативно влияющим на курс рубля, является увеличение денежной массы в России.

Исторически август является одним из худших месяцев для национальной валюты в году, поскольку пик отпусков провоцирует повышенный спрос на доллары и евро. Поэтому эксперт дает прогноз, что курс рубля можно будет стабилизировать на протяжении ближайших пары месяцев. По его словам, подорожание нефти марки Brent на мировом рынке до 85 долларов за баррель и сокращение дисконта Urals к Brent позволит увеличить валютную выручку в стране. Увеличившиеся поступления валюты в страну позволят в значительной мере стабилизировать и курс рубля, считает эксперт.

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