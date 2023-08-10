Смерть талантливого корреспондента Ефима Овчинникова стала большой утратой для карельской журналистики, поскольку он был одним из самых ярких и талантливых авторов многих телевизионных проектов. 10 августа в возрасте 45 лет Ефима не стало.

Свой профессиональный путь Овчинников начал в далеком 1998 году. В разные годы журналист работал на «Радио России – Карелия», в газете «Петрозаводск», на телеканале «Ника Плюс», а также сотрудничал с «Нашим Радио» из Петрозаводска.

Авторский талант телевизионного журналиста в полной мере Овчинников раскрыл в годы работы на канале «Ника Плюс». Его передачи и сюжеты запомнились зрителям неповторимой атмосферой и юмором. Корреспондент всегда откликался на обращения зрителей телеканала, выезжая на место для съемок сюжетов о проблемах с коммунальными службами или чиновничьей бюрократией.

В последние годы своей жизни журналист вел авторскую программу на телеканале «Сампо ТВ 360» под названием «Самое время с Ефимом Овчинниковым», в которой он освещал самые значимые события в жизни Петрозаводска и республики в целом.