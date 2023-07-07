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Американский актер Стивен Гилкрист Гловер, более известен как Стив-О, был арестован британской полицией за совершение прыжка с Тауэрского моста. Данную информацию сообщило американское издание New York Post. Отмечается, что комик забрался на выступ лондонского моста, открыл зонтик с изображением британского флага и спрыгнул. При этом Стив-О надел белую футболку с надписью «I love London» («Я люблю Лондон» – ред.).

«Они устроили мне настоящий выговор за мой «прыжок Мэри Поппинс» с Тауэрского моста», — рассказал Стив-О. По словам артиста, полицейские долгое время беседовали с ним, объясняя, что подобные трюки совершать в общественных местах запрещено. Причиной является возможность появления последователей, которые могут нанести вред себе и окружающим.

Это уже не первый прыжок актера. Ранее он рассказал в соцсетях, что спрыгнул с двухэтажного автобуса.

Стив-О прославился еще в 2000-х годах благодаря программе о трюках «Чудаки». Также актер снялся в популярной комедии «Особо опасна» 2015 года.

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