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Жители Тюмени для отдыха в августе выбирают зарубежные курорты. Наиболее популярными направлениями являются ОАЭ, Египет и Турция, сообщила управляющая компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова.

Она отметила, что туры в эти страны реализуются практически по одной цене. В Объединенные Арабские Эмираты можно отправиться вдвоем на неделю за 120 тысяч рублей. Отпуск в Египте и Турции обойдется на 10 тысяч дороже, причем последняя является самым популярным направлением у тюменцев, передает портал Ura.ru.

Также за 130 тысяч можно отдохнуть в Таиланде, куда тюменцы летают через Казахстан из Екатеринбурга. Из отечественных курортов популярными остаются Абхазия и Сочи, где двое взрослых могут провести неделю за 70 тысяч рублей.

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