Небольшой кредит – хорошая возможность решить проблему личных финансов, если надо дотянуть до очередной зарплаты. Занимать у друзей и знакомых, хоть это и распространенный способ, удобно не всегда. У них может просто не оказаться свободных денежных средств.

Также не всегда представляется этичным просить денег даже у самых близких друзей, поскольку так можно поставить их в трудное положение, причинить ущерб. Выход – в оформлении кредита. Новые займы онлайн, как правило, доступны практически каждому гражданину – в любом случае, ваша заявка будет рассмотрена в считанные минуты и вскоре после её подачи вы получится конкретный ответ от банковской организации.

Примерный процесс получения займа онлайн

В последнее время все более популярным способом получить деньги в заем становится онлайн кредитование в банках. Средства при этом можно получить быстро, и главное, без сложного сбора пакета документов.

Чтобы деньги поступили на счет банковской карты, достаточно иметь один только паспорт.

Получение займа онлайн состоит из нескольких простых шагов:

Следует сначала удостовериться, что организация работает на законных основаниях. Проверить лицензию можно на общедоступных ресурсах. Как правило, в конце страницы сайта размещена вся необходимая информация. Также ее можно найти в разделе «О нас».

После того, как вся общая информация изучена, можно оценить условия займа в микрофинансовой организации. Очень важно обратить внимание на процентные ставки. Обычно плата за пользование кредитом в организациях подобного типа составляет 1% в день. Это не мало, если брать кредит на длительный срок, и означает, что каждый день за пользование деньгами на всю сумму будет начисляться ее сотая часть.

Если вопрос о кредите решен положительно, нужно заполнить анкету на сайте. В анкете указывается вся необходимая банку информация для выдачи кредита.

Также необходимо указать номер счета, куда будет переводиться сумма. В момент оформления кредита указывается срок, по истечении которого деньгу будут возвращены банку. Так человеку будет легче рассчитать время исполнения своих финансовых обязательств перед банком. Заем может быть взят как на день, так и на месяц, сроки клиент выбирает самостоятельно.

Что важно знать перед тем, как взять кредит онлайн

Возвращение денежных средств должно происходить следующим образом: заемщик перечисляет всю сумму долга на номер счета, который был указан в договоре.

Следует понимать, что основное преимущество онлайн-займа состоит в быстроте решения денежной проблемы. Но также нужно учитывать, что долги надо возвращать в любом случае, независимо от ситуации. Поэтому надо отнестись к своему кредиту серьезно, чтобы быть на хорошем счету у банка, и получить новый кредит, как скоро такая необходимость появится. Особое внимание нужно уделить расчету стоимости своего кредита.

Несколько процентов платы за небольшую сумму кредита составят незначительную сумму, если кредит взят на 2 или 3 дня. Но если платеж по долгу бывает просрочен, за месяц или два набежит уже достаточно крупная сумма.

Хорошие отношения клиента и банка могут сложиться только в случае четкого исполнения сторонами своих обязательств. Тогда и клиент всегда сможет рассчитывать на помощь банка, и банк будет лоялен к клиенту.