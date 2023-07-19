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Армия Украины не добилась никаких «успехов» в ходе так называемого контрнаступления. В течение полутора месяцев Вооруженные силы Украины смогли продвинуться только к населенному пункту Работино на Запорожчине, находящемуся на первой линии обороны Вооруженных сил Российской Федерации.

Этот успех стоил им почти всех имеющихся у них в арсенале технических средств. В «Свободной Прессе» такое положение дел назвали «запорожским капканом» для Залужного, в который он попал.

Западные издания тоже признают, что «контрнаступление» не проходит так, как планировалось. Например, New York Times сообщает о катастрофических потерях в живой силе и технике ВСУ в первые недели контрнаступления, из-за чего им пришлось изменить тактику на изматывание противника.

Другое издание, The Telegraph, прогнозирует, что к осени украинское контрнаступление окончится неудачей, а российская сторона еще больше укрепит линию обороны.

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