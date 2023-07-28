Федеральная Служба Безопасности опубликовала видео задержания жителя Орловской области, который намеревался присоединиться к военизированному подразделению Вооруженных сил Украины. Запись была опубликована агентством РИА Новости.

На видео видно, как силовые структуры выводят фигуранта и помещают его в служебный автомобиль, после чего доставляют в отделение. Также показаны скриншоты его интернет-постов и записей.

Ранее стало известно, что данный мужчина высказывал проукраинские взгляды и обратился в Службу Безопасности Украины и пограничные службы Украины с вопросом о возможности участия в боевых действиях. Подразделение, в котором задержанный планировал служить, признано в России террористическим.