ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Федеральная Служба Безопасности опубликовала видео задержания жителя Орловской области, который намеревался присоединиться к военизированному подразделению Вооруженных сил Украины. Запись была опубликована агентством РИА Новости.

На видео видно, как силовые структуры выводят фигуранта и помещают его в служебный автомобиль, после чего доставляют в отделение. Также показаны скриншоты его интернет-постов и записей.

Ранее стало известно, что данный мужчина высказывал проукраинские взгляды и обратился в Службу Безопасности Украины и пограничные службы Украины с вопросом о возможности участия в боевых действиях. Подразделение, в котором задержанный планировал служить, признано в России террористическим.

Вам может понравиться

В зоне спецоперации новый штурмовой отряд ВС РФ получил от волонтеров все необходимое боевое снаряжение

Как сообщает Ura.ru, депутат Государственной думы и журналист Петр Толстой заявил, что новое штурмовое подразделение ВС России, находящееся в зоне спецоперации, было снабжено всем необходимым военным снаряжением за счет собранных

Постпред Эритреи: Запад пустил Украину на убой

Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам в интервью журналистам РИА Новости рассказала, что Россия решилась на начало специальной военной операции в результате многолетних провокаций со стороны НАТО. А Запад, в

Экс-адмирал ВМС США Ставридис: конвои НАТО могут сопровождать торговые суда с украинским зерном в Черном море

Военные корабли стран НАТО могут сопровождать в акватории Черного моря торговые суда, перевозящие украинское зерно, после выхода Российской Федерации из так называемой «зерновой сделки». Об этом сообщает издание Bloomberg со