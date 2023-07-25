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В ходе краснолиманского направления вооруженные силы России успешно отразили десять атак со стороны украинских вооруженных сил (ВСУ) на ранее утраченные позиции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, ВСУ предпринимали атаки в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества. В результате интенсивных боевых столкновений украинские военные понесли значительные потери — более 100 человек, из которых 14 были захвачены в плен. В ходе противостояния также были уничтожены четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль типа пикап.

Дополнительно начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал о действиях одного российского рядового в бою в районе Времевского выступа. Он обнаружил и лично уничтожил более десятка украинских военных. Благодаря его храбрости и действиям, атака ВСУ была отражена, и позиции российских войск были успешно удержаны.

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