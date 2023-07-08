Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил городской лицей №21, расположенный в Кировском районе Уфы, чтобы ознакомиться с работой системы интеллектуального видеонаблюдения. Система была разработана и установлена по поручению главы региона с целью создания на территории общеобразовательных школ безопасной среды для учащихся.

По словам министра образования и науки республики Айбулата Хажина, данная система прошла успешные испытания в течение года. При этом персонал учебного заведения прошел специальную подготовку. Комплекс интеллектуального видеонаблюдения в круглосуточном режиме способен распознавать опасных посетителей, в том числе и самих учащихся, по физиогномике и биометрическим данным. Информация о потенциальной опасности мгновенно поступает в правоохранительные органы и администрацию школы.

Глава Башкортостана отметил, что, в первую очередь, новой системой необходимо оборудовать все школы крупных населенных пунктов. Поэтому с 1 сентября начнется процесс поэтапного внедрения системы в школах республики, резюмировал Хабиров.