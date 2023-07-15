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Альтернативой поездке к морю в Турцию может стать отдых на соленых озерах в Башкирии. Там уже создаются VIP-зоны, которые позволяют удовлетворить потребности даже самых искушенных туристов.

Так, на озере Развал в Соль-Илецке имеются обычные пляжи, на которых можно неплохо отдохнуть за 350 рублей. Также созданы «территории повышенной комфортности», где людей значительно меньше, а также имеются дополнительные услуги.

Представитель VIP-зоны рассказал, что за 500 рублей в час на пляже можно арендовать шезлонг с зонтиками, а за две тысячи – удобную беседку. Дополнительно имеется возможность заказать нарезку из овощей и фруктов либо приготовление шурпы, плова, других восточных блюд.

Семья из трех-четырех человек может отдохнуть на соленых озерах примерно за 40 тысяч рублей в неделю. На пляжи с VIP-зонами активно едет молодежь, а также часто встречаются люди пожилого возраста, которые хотят комфортно отдохнуть без сильного столпотворения.

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