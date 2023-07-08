Певица Вера Брежнева (Галушко) 9 лет вполне успешно строила карьеру в России, но после начала СВО уехала из страны. Некоторое время она жила в Польше, а сейчас, по непроверенным данным, находится в Италии.

При этом исполнительница продолжает устраивать концерты, но делает их слишком политизированными, из-за чего приходится выступать исключительно перед украинской публикой. Как Светлана Лобода и Макс Барских, она машет на концертах флагом Украины.

На одном из последних концертов Вера вышла с флагом на сцену, но пела все песни только на русском языке. Пользователи Сети считают, что так она навлечет на себя только агрессию и хейт, так как украиноязычные слушатели не оценят подобное исполнение.

Напомним, ранее музыкальный продюсер Александр Морозов сообщил, что Брежнева вряд ли сумеет достичь успеха в Европе, так как у нее нет для этого соответствующих вокальных данных. Она лишь танцующая модель и не более того.