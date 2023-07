Бездомные собаки могут разносить инфекцию Candida auris, которая является чрезвычайно опасной для человека. Ученые Университета Макмастера обнаружили этот грибок в ушах животных.

Эксперты пояснили, что впервые появление опасной инфекции было зафиксировано в 2009 году в Японии. С тех пор за грибком ведется пристальное наблюдение. После заражения человек сталкивается с тяжелыми инфекциями, а каждый третий не выживает.

«В нашем отчете впервые задокументировано выделение живой культуры Candida auris из животного источника. В целом, 4 из 87 собак (4,5%) содержали признаки инфекции или колонизации C. auris в ухе и на поверхности кожи», — говорится в исследовании. Исследование под названием Candida auris in Dog Ears (Candida auris в собачьих ушах – примечание discover24.ru) было проведено учеными из Делийского университета и канадского Университета Макмастера и опубликовано в Journal of Fungi.

Исследователи проверили приюты дели и взяли 87 ушных мазков и образцов серы 87 собак. В результате у 48 из них, которые оказались бездомными, обнаружился грибок Candida auris. Ученые опасаются, что контакт бродячих и домашних животных сделает последних переносчиками смертельной инфекции.

Они предостерегают об особой опасности в тех регионах, где грибок является эндемичным, а также отмечают, что необходимы дополнительные исследования для выявления путей передачи инфекции от животных к человеку.

Бродячие животные с кожными инфекциями

Для исследования ученые из Института грудной клетки Валлабхаи Пателя, Колледжа Рамджаса и Делийского университета проверили образцы мазков из кожи и ушей 87 собак в стационарном отделении Центра по уходу за животными Санджая Ганди в Дели. Они обнаружили признаки Candida auris в ушных каналах четырех животных с хроническими кожными инфекциями. Мазки были проанализированы на наличие культур бактерий и грибов с использованием рутинных диагностических протоколов для кожных и ушных инфекций.

Из 87 собак 52 были бездомными, уже находящимися в реанимации из-за тяжелых поражений хроническими кожными заболеваниями. Остальные 35 собак были домашними животными, которых лечили от незначительных желудочно-кишечных и мочевых инфекций. Их состояния не были связаны с исследуемым возбудителем.

В исследовании отмечается, что за пределами больниц Candida auris был выделен с поверхности хранящихся яблок, приливных болот, гиперсоленых сред, а в последнее время и из сточных вод, что позволяет предположить, что эти могут выжить в суровых условиях.