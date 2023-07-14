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В Уфе открыт центр тактической и специальной подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Здесь будущие участники специальных военных операций будут обучаться необходимым навыкам, сообщает информационное агентство «Башинформ».

Ранее было объявлено о формировании специального подразделения, которое будет заниматься работой с беспилотными аппаратами в составе мотострелкового полка «Башкортостан».

О формировании этого полка было официально объявлено весной текущего года. В его состав вошли несколько значимых подразделений, включая медицинскую роту и другие. В июне глава региона, Радий Хабиров, передал командиру полка боевое знамя в месте, где бойцы готовились к отправке на службу в СВО.

Открытие центра тактической подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в Уфе является важным шагом в обеспечении квалифицированной подготовки персонала для специальных военных операций.

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