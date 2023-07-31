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Глава Союза отельеров Роман Сабиржанов раскрыл маленькую хитрость, которая позволит туристам экономить деньги на оплате проживания в гостинице.

Он пояснил, что номер в отеле лучше всего бронировать непосредственно в день заезда. В этом случае можно рассчитывать на выгодную скидку, так как отелю необходимо распродавать все оставшиеся после прошлой ночи номера.

Существует небольшой риск, что в день заезда в отеле банально не будет мест, однако это очень редкое явление. Многие туристы, которые заранее планируют путешествие, часто снимают бронь уже перед выездом, что позволяет без особого труда заполучить заветный номер по приятной цене.

Портал Ura.ru сообщил и о других способах экономии на путешествиях. К ним относятся приобретение горящего тура, поездка на машине или автобусе вместо перелета к месту отдыха, разнообразные нестандартные виды размещения.

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